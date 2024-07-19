Николай Басков едва не сгорел во время выступления

Певец Николай Басков не на шутку напугал своих поклонников. Выступление Николая Баскова на второй день фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» могло закончиться катастрофой из-за инцидента с пиротехническим устройством.
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