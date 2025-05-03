Адвокаты АдГ пригрозили судом за решение признать партию экстремистской

Если решение ведомства по охране конституции ФРГ (немецкая контрразведка) о признании партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской не изменится, то представители политобъединения обратятся в суд.
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