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Гороскоп финансов с 25 по 31 октября

Гороскоп финансов с 25 по 31 октября

Многим из нас удастся преобразить свою жизнь на этой неделе в лучшую сторону. Звезды и планеты сейчас в благоприятном для этого расположении духа, но если вам хочется сделать свою жизнь лучше, необходимо следовать полезным утренним привычкам.

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