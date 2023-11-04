Чернышенко рассказал о развитии нацпроекта по туризму в стране

Заместитель председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко 4 ноября в ходе выступления на выставке-форуме «Россия» рассказал о национальном проекте «Туризм — индустрия гостеприимства».