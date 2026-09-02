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Профессию учителя считают престижной лишь 33% жителей Барнаула

Профессию учителя считают престижной лишь 33% жителей Барнаула

При этом отношение к профессии различается в зависимости от пола и возраста респондентов Только треть жителей Барнаула считают профессию учителя престижной, тогда как больше половины горожан придерживаются противоположного мнения.

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