Профессию учителя считают престижной лишь 33% жителей Барнаула

При этом отношение к профессии различается в зависимости от пола и возраста респондентов Только треть жителей Барнаула считают профессию учителя престижной, тогда как больше половины горожан придерживаются противоположного мнения.
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