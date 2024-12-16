В Никарагуа задумались о выпуске карт «Мир»

Никарагуа в будущем может начать выпускать карты российской национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщил «Известиям» спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо.
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