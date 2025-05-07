❗Любинский проспект в Омске сделают пешеходным по выходным. О таких планах власти вновь начали говорить еще в конце прошлого года, когда Омск получил статус Культурной столицы России.
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❗Любинский проспект в Омске сделают пешеходным по выходным. О таких планах власти вновь начали говорить еще в конце прошлого года, когда Омск получил статус Культурной столицы России.