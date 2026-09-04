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Путина подвела: лосось в России может вырасти в цене, но незначительно

Путина подвела: лосось в России может вырасти в цене, но незначительно

Привычный бутерброд с лососем вряд ли резко ударит по бюджету: возможный рост цен будет в пределах нескольких процентов и во многом зависит от сезона Рекордно низкий вылов лосося в 2026 году не вызовет резкого скачка цен на рынке.

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