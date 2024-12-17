Сланцевая промышленность США достигла предела производительности

Эра сланцевых достижений США подошла к концу. Причины окончания бума естественные. Добывающая промышленность Штатов является крупнейшим источником роста показателей добычи нефти и газа в мировом масштабе.
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