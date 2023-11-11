«Нацрыбресурс» возглавил бывший врио губернатора Приморья

Новым генеральным директором госкомпании ФГУП «Нацрыбресурс» назначен бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, который когда-то уже занимал данную должность, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на KONKURENT.
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