PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ляпнев
    Где училась то?«Платить больше н...
  • Наталья
    Дайте хорошие пенсии и пусть платят и ездят в свое удвольствие!! Кому нужны ваши идиотские льготы?? Аж бесит уже от э...«Платить больше н...
  • Юрий Ляпнев
    Почему это идиотские? У нас 99% населения ни чего не знают не только о географии и истории страны в целом, но и о сво...«Платить больше н...

«Нацрыбресурс» возглавил бывший врио губернатора Приморья

«Нацрыбресурс» возглавил бывший врио губернатора Приморья

Новым генеральным директором госкомпании ФГУП «Нацрыбресурс» назначен бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, который когда-то уже занимал данную должность, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на KONKURENT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх