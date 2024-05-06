Семь человек погибли при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Ранения получили 40 человек Число погибших при атаке беспилотников украинской армии в Борисовском районе Белгородской области возросло до семи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Агро-Белогорье».
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