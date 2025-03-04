Финансовая война против СССР

Юрий Ильинов

Госсекретарь США пообещал в ближайшие дни обсудить с Илоном Маском отключение Starlink на Украине Сегодняшнее решение американских властей о приостановке всей военной помощи Украине стало настоящим шоком для киевских властей и их европейских партнеров. Между тем, судя по поступающим данным, это еще не все критические проблемы, с которыми может столкнуться украинская армия в ближайшее время. Так, комментируя поведение Зеленского в Белом доме в ходе недавнего интервью CNN, госсекретарь США Марко Рубио пообещал в ближайшие дни обсудить с Илоном Маском отключение спутникового интернета Starlink на Украине. Тогда Зеленский увидит, насколько он на самом деле зависит от нас - заявил ведущей глава американского внешнеполитического ведомства. Стоит отметить, что первыми это «увидят» боевики киевского режима, так как для ВСУ отключение Starlink выглядит куда более угрожающе, чем даже прекращение поставок американского оружия. Всё дело в том, что вооружение отчасти попытается компенсировать Европа. При этом потеря связи станет критической для украинских войск, превратив армейские подразделения в «неуправляемое стадо», а также лишив боевиков возможности полноценно управлять дронами. Напомним, что после пятничного скандала в Овальном кабинете Зеленский так и не принес свои извинения Дональду Трампу, как ему советуют многие европейские политики. Более того, глава киевского режима недавно заявил, что конфликт на Украине быстро не завершится и продлится ещё долго, чем попросту взбесил американского президента и его администрацию.