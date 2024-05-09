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Орловские новости

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Жилой дом загорелся в орловской деревне

Жилой дом загорелся в орловской деревне

Вечером в четверг, 9 мая, в деревне Агеевка Орловского муниципального округа произошел пожар. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской областиВечером в четверг, 9 мая, в деревне Агеевка Орловского муниципального округа произошел пожар.

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