Жилой дом загорелся в орловской деревне

Вечером в четверг, 9 мая, в деревне Агеевка Орловского муниципального округа произошел пожар. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской областиВечером в четверг, 9 мая, в деревне Агеевка Орловского муниципального округа произошел пожар.