Автомобильная экспансия КНР все равно доберется до американцев

Пошли первые прогревы в преддверии американо-китайского саммита в Вашингтоне. Прозвучали они, разумеется, от Дональда Трампа: в интервью своему любимому телеканалу Fox News он сенсационно заявил, что готов рассмотреть допуск китайских автопроизводителей к американскому рынку Фото: Kenny Holston/Reuters Сейчас, напомним, американцы фактически отрезаны от китайского авторынка непроницаемой стеной из пошлин и «антишпионских» запретов, которые были введены еще при дедушке Байдене.