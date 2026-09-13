Автомобильная экспансия КНР все равно доберется до американцев

Пошли первые прогревы в преддверии американо-китайского саммита в Вашингтоне. Прозвучали они, разумеется, от Дональда Трампа: в интервью своему любимому телеканалу Fox News он сенсационно заявил, что готов рассмотреть допуск китайских автопроизводителей к американскому рынку Фото: Kenny Holston/Reuters Сейчас, напомним, американцы фактически отрезаны от китайского авторынка непроницаемой стеной из пошлин и «антишпионских» запретов, которые были введены еще при дедушке Байдене.
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