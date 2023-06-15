СЮРПРИЗ ПО ТАЙМЕРУ: СХЕМУ ПОДРЫВА ГРЯЗНЫХ БОМБ ВЫДАЛА ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА

ФОТО: TERESHCHENKO DMITRY/SHUTTERSTOCK.COM ЕГОР КУЧЕР ФСБ обнародовала информацию, что ГУР Украины готовило в России подрыв сразу нескольких грязных бомб, для чего планировалось задействовать силы малой авиации и даже американских инструкторов.