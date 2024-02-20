Закон Ома простыми словами

В конце XVIII столетия А.Вольтом была изобретена первая химическая батарейка. Ее появление вызвало необходимость проведения точных расчетов электрических цепей, поскольку многочисленные попытки их создания заканчивались авариями и пожарами.
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