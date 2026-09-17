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Царьград

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МВД Киргизии поздравило ветерана Жумашева с 102-летием

МВД Киргизии поздравило ветерана Жумашева с 102-летием

Министерство внутренних дел Киргизии поздравило Аспека Жумашева, ветерана Великой Отечественной войны и бывшего служащего Внутренних войск, с 102-летием.

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