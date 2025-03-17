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Скончалась звезда фильма «Розетта» Эмили Декенн в возрасте 43 лет

Скончалась звезда фильма «Розетта» Эмили Декенн в возрасте 43 лет

Умерла Эмили Декенн, бельгийская актриса, лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Розетта».

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