Биткоин приблизился к историческому максимуму

Биткоин подскочил выше отметки $57 000, что приблизило его к историческому максимуму. Ажиотаж вокруг главной криптовалюты достиг уровня, который в последний раз наблюдался во время бума 2021 года, когда и был установлен исторический рекорд.
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