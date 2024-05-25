SZ: российские войска успешно заманили подразделения ВСУ под Харьков

Новости с фронта. Российский удар по Харькову остановлен. Но какой ценой © РИА Новости Станислав Красильников Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Продвижение российских войск в Харьковской области замедлилось, но своей предполагаемой цели они достигли — оттянули подразделения ВСУ с других фронтов, пишет SZ.