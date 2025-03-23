Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 535 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор сапожков
    Надоело видеть и слышать этого алкаша.Михаил Ефремов ст...
  • Валерий Чикунов
    Смертную казнь можно с успехом заменить лишением конечностей . Одно нарушение - минус одна конечность без права на пр...ФСБ задержала за ...
  • Андрей Зарубкин
    Раньше "элита" использовала автомашины "Чайка"...Депутат Даванков ...

Пушков: США не бросят Украину, но хотят заставить Киев приступить к переговорам

Пушков: США не бросят Украину, но хотят заставить Киев приступить к переговорам

Глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты не намерены бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта, побудив или заставив Киев пойти на мирное соглашение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх