Пушков: США не бросят Украину, но хотят заставить Киев приступить к переговорам

Глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты не намерены бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта, побудив или заставив Киев пойти на мирное соглашение.
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