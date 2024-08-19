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«Командиры кладут на все х** и докладывают недействительную информацию»: неонацист из «Айдара» рассказал, как рушится донбасский фронт

«Командиры кладут на все х** и докладывают недействительную информацию»: неонацист из «Айдара» рассказал, как рушится донбасский фронт

Российскому наступлению на дзержинском (после незаконного украинского переименования — торецком — прим.

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