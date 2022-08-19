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Сергей Кравчук: обновлённая площадь Блюхера – это настоящий подарок для Хабаровска

Сергей Кравчук: обновлённая площадь Блюхера – это настоящий подарок для Хабаровска

В Хабаровске торжественно открыли площадь Блюхера. В мероприятии приняли участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, руководитель дирекции регионального девелопмента компании-застройщика "ПИК" Владимир Калина, сообщили ИА AmurMedia  в пресс-службе администрации Хабаровска "Хочу сказать слова благодарности губернатору Хабаровского края Михаилу Владимировичу Дегтярёву.

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