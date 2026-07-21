Что будет с миром после «Украины»: чего ждать россиянам и всем жителям планеты после завершения вооружённого конфликта?Политики и общественные деятели, а также обычные люди, уже давно задаются вопросом: что будет с миром после окончания вооруженного конфликта на Украине? «Живая Кубань» на основе публикаций российских и иностранных СМИ составила свою «картину мира».