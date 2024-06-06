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Аргументы и Факты

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Орешкин рассказал о влиянии успешной армии на экономику

Орешкин рассказал о влиянии успешной армии на экономику

Экономика страны не может быть успешной в том случае, если у государства нет успешной армии. Такое заявление сделал замглавы Администрации президента России Максим Орешкин на сессии Петербургского экономического форума.

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