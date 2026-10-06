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Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ

Российские "Герани" выжгли стратегические дата-центры ВСУ

Российские беспилотники "Герань" уничтожили крупные центры обработки данных (ЦОДы) в украинских городах, использовавшиеся в интересах армии противника, сообщило во вторник Минобороны РФ .

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