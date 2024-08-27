Операторы FPV-дронов уничтожили французскую САУ Caesar ВСУ

Операторы FPV-дронов подразделений беспилотной авиации бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» уничтожают средства связи, технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском участке южнодонецкого направления, в том числе французскую самоходную артиллеристскую установку (САУ) Caesar.
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