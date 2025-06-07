Дмитрий Григоренко: «Россия готова делиться своим опытом цифровизации с зарубежными странами»

Глобальный цифровой форум прошел в Нижнем Новгороде 5 – 6 июня 2025 года. Мероприятие стало площадкой для выстраивания диалога между представителями российских и зарубежных ИТ-компаний, органами власти, научным и экспертным сообществом.
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