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Царьград

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Два человека пострадали при атаке беспилотников на Таганрог

Два человека пострадали при атаке беспилотников на Таганрог

Они получили легкие травмы, и сейчас им оказывают помощь медики.Два человека получили ранения в результате атаки беспилотников на Таганрог вечером 1 апреля.

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