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Парламентская газета

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Трамп допустил ужесточение санкций в отношении России

Трамп допустил ужесточение санкций в отношении России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает вероятным дальнейшее ужесточение ограничительных мер в отношении России, если Москва откажется от переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине.

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VB
Vasiliy Belokurov
Трамп не друг России! Он будет блюсти только интересы Америки! И пытаться сохранить гегемонию власти!
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