Трамп допустил ужесточение санкций в отношении России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает вероятным дальнейшее ужесточение ограничительных мер в отношении России, если Москва откажется от переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине.
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