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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль и Марез встретились в Сен-Тропе. Алжирец попросил о совместном фото

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль и экс-вингер «Аль-Ахли» и « Манчестер Сити » Рияд Марез встретились во время отпуска в Сен-Тропе.

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