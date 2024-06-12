Муж Блиновской задолжал "дочке" "Газпрома" в Адыгее 60 тысяч рублей

РИА Новости/Григорий Сысоев Бизнесмен, муж находящейся в СИЗО "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей задолжал более 60 тысяч рублей дочернему предприятию "Газпрома", которое поставляет природный газ жителям Республики Адыгея.
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