Сенатор Пушков: Трамп пытается создать "гипер-Америку", однако может не сдюжить

Президент США Дональд Трамп пытается создать "гипер-Америку", вводя пошлины против товаров из других стран и угрожая бомбардировками Ирану, однако таким образом формируется слишком много "рингов", где придется вести борьбу.
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