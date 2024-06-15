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Установка стиральной машины в Дзержинске (Нижегородская область)

Установка стиральной машины в Дзержинске (Нижегородская область)

Стиральная машина – незаменимый помощник, который облегчает быт. Наш сервис выполнит установку и подключение стиральной машины в Дзержинске! Мы точно сможем Вам помочь! Телефон Слесаря Сантехника 8-996-004-01-90 Процесс установки стиральной машины состоит из следующих этапов: Вызов сантехника на дом для решения комплексных вопросов; Удаления транспортировочных болтов и креплений; Перемещения устройства на подготовленное место для последующей эксплуатации; Установка, регулировка ножек и опор стиральной машины по уровню; Подключение к системе водоснабжения; Подключение стиральной машины к канализации; Подключения оборудования к сети электропитания (с монтажом автомата и розетки с заземлением); Проверки качества монтажных работ и работоспособности подключенного устройства; Демонтаж стиральной машины при переезде или при подключении новой.

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