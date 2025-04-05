Запущенный в 1958 году спутник хотят вернуть на Землю

Американская команда инженеров аэрокосмической отрасли, историков и писателей, проводят исследование о возможности снятия с орбиты и возвращения на Землю старейшего космического аппарата Авангард-1, запущенного 17 марта 1958 года и ставшим вторым американским спутником, успешно отправленным США на орбиту, 4 апреля сообщает портал space.