Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев — о намерении Британии разместить военных на Украине, чтобы обучать там бойцов ВСУ, и заявлении из бундестага о праве Киева наносить удары по территории РФ: «Всё-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой».
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