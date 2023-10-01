Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев — о намерении Британии разместить военных на Украине, чтобы обучать там бойцов ВСУ, и заявлении из бундестага о праве Киева наносить удары по территории РФ: «Всё-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой».