Посол Чжан: Россия и Китай контактируют по визиту Си Цзиньпина на саммит БРИКС

Мероприятие будет проходить 22-24 октября Россия и Китай поддерживают контакт по поводу визита лидера КНР Си Цзиньпина в РФ на саммит БРИКС, заявил журналистам на ВЭФ китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй.
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