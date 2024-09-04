Посол Чжан: Россия и Китай контактируют по визиту Си Цзиньпина на саммит БРИКС

Мероприятие будет проходить 22-24 октября Россия и Китай поддерживают контакт по поводу визита лидера КНР Си Цзиньпина в РФ на саммит БРИКС, заявил журналистам на ВЭФ китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй.