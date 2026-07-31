291 млрд рублей ВТП и плюс 500 рабочих мест: итоги развития Бавлинского района

Фото предоставлено Марией Кандауровой В Бавлах состоялся отчетно-программный форум «Работаем на результат!», на котором обсудили итоги реализации народной программы и основные направления дальнейшего развития района.
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