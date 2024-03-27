Певец Эмин и владелец «Крокуса» направили 100 млн рублей жертвам теракта

Певец, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов и его отец, владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов направили 100 млн рублей в помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе», сообщает telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на Crocus Group.