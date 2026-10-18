С 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщают в Минобороны РФ 18 октября 2026 года, в воскресенье.
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