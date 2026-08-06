Хозяева в собственном доме: почему Россия имеет право на свои правила

Каждый день в информационном пространстве, на телеэкранах и в выступлениях чиновников мы слышим одно и то же заклинание: «Россия — многонациональная страна».
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