За кого воевала Европа и как она теперь освещает Вторую мировую войну

Фёдор КОЛОСКОВ На примере Франции ясно, за кого воевала Европа На стороне нацистов французов воевало больше, чем против Гитлера.
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