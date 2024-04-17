Steak Lovers
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Steak Lovers

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Ленивая пицца на завтрак за 3 минуты: достаточно разбить яйца на хлеб и добавить сыр

Ленивая пицца на завтрак за 3 минуты: достаточно разбить яйца на хлеб и добавить сыр

Каждый выходной – маленький праздник, который мы создаём для себя и своих близких. А что может быть лучше, чем начать день с чего-то особенного? Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом нашего любимого угощения – хрустящей домашней пиццы с моцареллой и пепперони.

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