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Уникальное открытие — два километра под землёй в пещере Веревкина и новая форма жизни

Уникальное открытие — два километра под землёй в пещере Веревкина и новая форма жизни

Уникальное открытие — два километра под землёй в пещере Веревкина и новая форма жизни Юлия ЧелкановаПещера Веревкина, расположенная в Карачаево-Черкесской Республике, привлекает внимание ученых и спелеологов со всего мира благодаря своим уникальным характеристикам и рекордам глубины.

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