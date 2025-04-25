Уникальное открытие — два километра под землёй в пещере Веревкина и новая форма жизни Юлия ЧелкановаПещера Веревкина, расположенная в Карачаево-Черкесской Республике, привлекает внимание ученых и спелеологов со всего мира благодаря своим уникальным характеристикам и рекордам глубины.