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Пережившие атомную бомбардировку Хиросимы потребовали от премьера Кисиды, чтобы Япония подписала договор о запрете ядерного оружия

Пережившие атомную бомбардировку Хиросимы потребовали от премьера Кисиды, чтобы Япония подписала договор о запрете ядерного оружия

Люди, пережившие атомную бомбардировку Хиросимы, потребовали от руководителя японского правительства Фумио Кисиды, чтобы власти восточноазиатского государства подписали договор о запрете ядерного оружия.

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