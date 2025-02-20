Украинские боевики за сутки 19 раз обстреляли ДНР

Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Погиб один человек, сообщил Telegram-канал представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).