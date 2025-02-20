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Украинские боевики за сутки 19 раз обстреляли ДНР

Украинские боевики за сутки 19 раз обстреляли ДНР

Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Погиб один человек, сообщил Telegram-канал представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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