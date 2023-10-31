Рост цен на стройматериалы приведет к удорожанию жилья 

Строительная отрасль занимает 5,2% ВВП России и обеспечивает занятость почти 11% населения. Об этом заявила директор оптовых продаж СТД «Петрович» Елена Азарова в ходе Всероссийского строительного конгресса «Создание».
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