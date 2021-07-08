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Кучеров пришёл на пресс-конференцию после победы в Кубке Стэнли без футболки и с банкой пива

Кучеров пришёл на пресс-конференцию после победы в Кубке Стэнли без футболки и с банкой пива

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после победы в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли над «Монреаль Канадиенс» пришёл на пресс-конференцию без футболки и с банкой пива.

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Елена Мамонова
Ну вот так решил он расслабиться

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