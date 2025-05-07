РИА Новости/Михаил Воскресенский Украинцы и их европейские спонсоры попытались сорвать концерт "Хора Турецкого" в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при международной организации Дмитрий Полянский.