РИА Новости/Михаил Воскресенский Украинцы и их европейские спонсоры попытались сорвать концерт "Хора Турецкого" в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при международной организации Дмитрий Полянский.
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