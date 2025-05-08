Путин: отношения РФ и КНР носят взаимовыгодный характер

Отношения России и Китая носят взаимовыгодный и равноправный характер. Соответствующее заявление сделал президент РФ РФ Владимир Путин на переговорах с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, слова российского лидера передает РИА Новости.
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