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Путин: отношения РФ и КНР носят взаимовыгодный характер

Путин: отношения РФ и КНР носят взаимовыгодный характер

Отношения России и Китая носят взаимовыгодный и равноправный характер. Соответствующее заявление сделал президент РФ РФ Владимир Путин на переговорах с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, слова российского лидера передает РИА Новости.

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